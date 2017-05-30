Путин предложил Кудрину и Титову продолжить работу над стратегией развития России

Президент России Владимир Путин предложил группам экспертов продолжить работу над стратегией развития страны. Сегодня Путин рассмотрел стратегию развития России в 2018–2024 гг., подготовленную Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, и «Стратегию роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

«Мы будем сводить к какому-то единому показателю все наши (проекты)», - сказал Титов по итогам совещания у президента. Работа над стратегией с правительством и ЦСР продолжится. «Владимир Владимирович сказал, что эта работа будет продолжаться, будут встречи экспертных групп. Нам было предложено еще акцентировать внимание на судебной реформе, на институциональных реформах, поэтому мы будем продолжать работу, в том числе и по горизонтали: вести работу с правительством, с ЦСР, другими экспертными группами, чтобы определить те главные решения, которые будут приняты в стране», - цитирует Титова «Интерфакс».

«Сроков нет. Я думаю, что такие документы требуют ровно столько времени, сколько необходимо, чтобы эту работу завершить. Торопиться не стоит», - подчеркнул омбудсмен.

Кудрин отметил, что Путин не дал окончательных оценок проектов экономических стратегий. По его словам, часть положений объединенной экономической стратегии могут опубликовать до выборов президента России в марте 2018 г.