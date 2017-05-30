Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Иллюзия дискуссии
Путин обсудит планы Титова и Кудрина по реформированию экономики
Но победившая стратегия объявлена не будет
- Александра Прокопенко,
- Филипп Стеркин
- / Ведомости
Алексей Кудрин (слева) и Борис Титов (справа) поспорят о стратегиях
Евгений Разумный / Ведомости
Президент Владимир Путин рассмотрит сегодня стратегию развития России в 2018–2024 гг., подготовленную Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, и «Стратегию роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ожидается жаркая дискуссия, радуется один из них. Вряд ли это получится, сомневается другой: «Решений по итогам совещания не ожидаем».
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