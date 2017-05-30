Путин обсудит планы Титова и Кудрина по реформированию экономики

Алексей Кудрин (слева) и Борис Титов (справа) поспорят о стратегиях Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин рассмотрит сегодня стратегию развития России в 2018–2024 гг., подготовленную Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, и «Стратегию роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ожидается жаркая дискуссия, радуется один из них. Вряд ли это получится, сомневается другой: «Решений по итогам совещания не ожидаем».