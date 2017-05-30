Правила
Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Иллюзия дискуссии

Путин обсудит планы Титова и Кудрина по реформированию экономики

Но победившая стратегия объявлена не будет
  • Александра Прокопенко,
  • Филипп Стеркин
  • / Ведомости

Президент Владимир Путин рассмотрит сегодня стратегию развития России в 2018–2024 гг., подготовленную Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, и «Стратегию роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ожидается жаркая дискуссия, радуется один из них. Вряд ли это получится, сомневается другой: «Решений по итогам совещания не ожидаем».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике