Силуанов предостерег от наращивания расходов бюджета только в связи с благоприятной конъюнктурой

Министр финансов Антон Силуанов предостерег от увеличения расходов бюджета при благоприятной конъюнктуре. Он пишет это в колонке для РБК под заголовком «Почему сбалансированность бюджета является важнейшим условием роста». По его словам, при благоприятных условиях возникает искушение нарастить бюджетные расходы для стимулирования внутреннего спроса. Делать этого нельзя, убежден министр: «Бюджет не может быть устойчивым тогда, когда исполнение его расходных обязательств зависит от внешнеэкономической конъюнктуры». Прежде, по его мнению, нужно достичь бездефицитного бюджета и накопить резервы. Если устоять, то уже к 2020 г. можно будет начать увеличивать финансирование приоритетов за счет гораздо более качественных, устойчивых источников, считает он.