Путин предложил повысить зарплаты некоторым категориям бюджетников

Президент России Владимир Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, на которых не распространялись майские указы. Президент попросил правительство в ближайшее время проработать этот вопрос и предоставить ему возможные предложения. «Майскими указами были охвачены не все работники бюджетной сферы. У целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась, в течение нескольких лет», – заявил он. Путин добавил, что индексация должна быть проведена «с учетом инфляции и реальных возможностей как федерального, так и региональных бюджетов».

Президент добавил, что в целом майские указы в части повышения зарплат бюджетников выполняются, несмотря на то что в некоторых субъектах с реализацией этих задач возникают и трудности. «Рассчитываю сегодня услышать предложения по тому, что мы сделаем в самое ближайшее время, чтобы исправить ситуацию», - сказал он на совещании с членами правительства.