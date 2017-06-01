Минтруд рассматривает идею введения страхового сбора на уход в пожилом возрасте

«Нужно сейчас думать о том, чтобы предлагать негосударственное, банковское, а, возможно, и государственную систему – такая идея рассматривается, страхования услуг ухода [в пенсионном возрасте]», – заявил министр труда Максим Топилин, выступая на сессии ПМЭФ «Зрелый спрос. Демографический портрет современного потребителя». Препятствует этому то, что очень многие говорят о непомерной нагрузке на фонд оплаты труда, продолжал он. На самом же деле, считает министр, нагрузка на фонд оплаты труда у нас ниже, чем в странах Европы. Это мог бы быть новый платеж для молодых людей, только вышедших на рынок труда, возможность такого страхового маневра можно рассматривать, сказал Топилин.

Он перечислил уже действующие меры, которыми государство стимулирует развитие сферы услуг по уходу, повышение их качества. Среди них – введение нулевой ставки налога на прибыль для организаций, осуществляющих уход за пожилыми людьми или больными. Также в бюджете есть небольшие деньги на субсидии регионам, где реализуются проекты по созданию современных домов престарелых с привлечением частных средств, сказал министр. За счет этой субсидии регионы могут гасить инвестору проценты по кредиту, объяснил он: «Регионы подбираются к этому вопросу». Также предусмотрены льготы для производителей, участвующих в производстве продукции, подходящей под условия программы «Доступная среда» – например, тактильной плитки или специальных лифтов, напомнил министр.