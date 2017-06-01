Голодец: соцблок правительства настаивает на повышении пенсий до двух прожиточных минимумов

Социальный блок правительства будет настаивать на повышении пенсионных выплат до двух прожиточных минимумов, сообщила вице-премьер Ольга Голодец. «У нас принята стратегия развития пенсионной системы, в которой сказано, что мы должны в ближайшее время выходить на пенсию, равную двум прожиточным минимумам пенсионера. Это в сегодняшних условиях 16 400 руб. Это наша ближайшая перспективная цифра», – сказала вице-премьер на ПМЭФ.

Впоследствии пенсию планируют увеличить до 2,5 прожиточных минимумов. «Мы будем настаивать именно на этих цифрах, потому что мы считаем их и социально оправданными, и экономически приемлемыми», – подчеркнула она.

Таким образом, Голодец прокомментировала публикацию целевого варианта макропрогноза-2035, в котором Минэкономразвития, по данным «Ведомостей», закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет.