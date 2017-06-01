В бюджет ПФР не закладывается повышение пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в 2018-2020 гг. не планируется, заявил руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов. «Мы когда планируем бюджет на 2018-2020 гг., сейчас идет именно эта работа, не закладываем увеличение пенсионного возраста», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

Дроздов добавил, что если у человек хочет выйти на пенсию попозже, у него такая возможность есть: «он будет получать чуть повышенные баллы, премию».

По его оценке, эффект от увеличения пенсионного возраста будет «гораздо скромнее» ожидаемого. С одной стороны, будет определенная экономия средств бюджета в связи с предоставляемыми льготами, но, с другой стороны, будут и не позитивные эффекты, в частности на рынке труда, добавил руководитель ПФР.

«Молодежь будет дольше ждать освобождения мест. По здравоохранению: мужчины пока мало живут после 60 лет, и для них это увеличение рановато», – отметил Дроздов.