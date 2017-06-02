Министр труда не исключает введения двухчасового рабочего дня

Когда-нибудь, возможно, россияне будут работать по два часа в день, успевать выполнить все рабочие задачи, а потом заниматься своими делами, допускает министр труда Максим Топилин. Как передает «Интерфакс», он сказал это на Петербургском международном экономическом форуме. Свободное время суток граждане смогут потратить на занятия спортом и приумножение культурных ценностей, предположил министр.

«XX век - это век восьмичасового рабочего дня: как правило, как стандарт, как норма, - отметил он. - Может быть, в XXI веке будет стандартом четыре часа. Или, может быть, пять часов, шесть часов, я не знаю». Но сокращение рабочего дня «не будет означать, что будет падать зарплата», добавил Топилин. «Зарплата должна расти, как я уже сказал, стоимость труда должна расти. Мне кажется, мы в этом направлении должны думать, думать о хорошем, о перспективах, о том, что мы будем меньше работать и гораздо больше уделять времени своей семье», - сказал он.