Юдаева: Инфляция 3,8% в 2017 году – реалистичный прогноз

Инфляция в России в 2017 г. может оказаться чуть ниже таргета ЦБ в 4,0%, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в Госдуме. По ее словам, прогноз правительства по инфляции на конец 2017 г. в 3,8% является реалистичным.

Центробанк на опорном заседании совета директоров 16 июня рассмотрит снижение ключевой ставки на 25 или 50 б. п., сообщила накануне его председатель Эльвира Набиуллина: инфляция снижается плавно, но чуть быстрее прогнозов регулятора. Пока она не достигла таргета в 4%, оценивает Набиуллина: годовая инфляция составляет 4,1%. Это подтверждается среднесуточными данными Росстата и по годовой инфляции на конец апреля (4,14%).