Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Рубль помогает ЦБ
Банк России предупредил о снижении ключевой ставки
На инфляцию и ожидания влияет крепкий рубль
- Александра Прокопенко
- / Ведомости
Годовая инфляция составляет 4,1%, это подтверждается среднесуточными данными Росстата и по годовой инфляции на конец апреля (4,14%)
Е. Разумный / Ведомости
Центробанк на опорном заседании совета директоров 16 июня рассмотрит снижение ключевой ставки на 25 или 50 б. п., сообщила его председатель Эльвира Набиуллина: инфляция снижается плавно, но чуть быстрее прогнозов регулятора.
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