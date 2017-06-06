Банк России предупредил о снижении ключевой ставки

На инфляцию и ожидания влияет крепкий рубль

Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Рубль помогает ЦБ

Годовая инфляция составляет 4,1%, это подтверждается среднесуточными данными Росстата и по годовой инфляции на конец апреля (4,14%) Е. Разумный / Ведомости

Центробанк на опорном заседании совета директоров 16 июня рассмотрит снижение ключевой ставки на 25 или 50 б. п., сообщила его председатель Эльвира Набиуллина: инфляция снижается плавно, но чуть быстрее прогнозов регулятора.