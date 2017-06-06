Малоимущие россияне будут получать 10 000 рублей ежегодно на продуктовые карточки

По программе адресной продовольственной помощи можно будет получить около 10 000 руб. на одного человека в год, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Мантуров объяснил, что начисления по программе будут производиться ежемесячно. «Если человек не использовал эти средства, то они сгорают и начисляется новая сумма», - сказал он.

Продовольственную помощь могут начать выдавать в 2018 г., но полностью она начнет работать в 2019 г., рассказал Мантуров.

10 мая Минфин дал принципиальное согласие на реализацию этой адресной программы.

Программа рассчитана на малоимущих россиян, которые не могут позволить себе «покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи». Программа будет работать на базе банковских карт «Мир». По предварительной информации, раз в месяц на карту будут зачисляться баллы, которые можно будет израсходовать на необходимый набор продуктов, отечественных и скоропортящихся. Непотраченные баллы будут сгорать в конце месяца. Снять средства с карты будет нельзя, но ее можно будет пополнять.

В программе смогут принять участие любые торговые предприятия. Основное требование - они должны быть подключены к центральной процессинговой системе программы, которую будет администрировать один из крупнейших банков России, добавляет ТАСС. Ранее Минпромторг оценивал стоимость программы продовольственной помощи малоимущим и стимулирования потребительского спроса в 300 млрд руб.