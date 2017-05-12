Минпромторг: Программа карточек для бедных наберет силу в 2019 году

В лучшем случае запустить программу продовольственной помощи малоимущим будет можно во второй половине 2018 г. Как передает ТАСС, это в Торгово-промышленной палате заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его предположению, скорее всего, эта программа «наберет силу в 2019 г.» Термин «продовольственные карточки» будет заменен на «продовольственные сертификаты», добавил министр.

10 мая Минфин дал принципиальное согласие на реализацию этой адресной программы.

Она рассчитана на малоимущих россиян, которые не могут позволить себе «покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи», напоминает ТАСС. Программа будет работать на базе банковских карт «Мир». По предварительной информации, раз в месяц на карту будут зачисляться баллы, которые можно будет израсходовать на необходимый набор продуктов, отечественных и скоропортящихся. Не потраченные баллы будут сгорать в конце месяца. Снять средства с карты будет нельзя, но ее можно будет пополнять.

В программе смогут принять участие любые торговые предприятия. Основное требование - они должны быть подключены к центральной процессинговой системе программы, которую будет администрировать один из крупнейших банков России, добавляет ТАСС. Ранее Минпромторг оценивал стоимость программы продовольственной помощи малоимущим и стимулирования потребительского спроса в 300 млрд руб.