Инфляция в России в мае составила 0,4%

Инфляция в России в мае 2017 г. составила 0,4% после 0,3% в апреле, 0,1% в марте, 0,2% в феврале, 0,6% в январе и 0,4% в декабре, ноябре и октябре 2016 г., следует из данных Росстата, опубликованных во вторник. За январь-май 2017 г. цены выросли на 1,7%.

В годовом выражении инфляция в мае 2017 г., по данным Росстата, осталась на уровне апреля (4,1%), которого она достигла после 4,3% в марте, 4,6% в феврале, 5,0% в январе и 5,4% в декабре. Инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков и Минэкономразвития. Консенсус-прогноз экономистов по инфляции на май, подготовленный «Интерфаксом», равнялся 0,3%. Минэкономразвития ожидало годовую инфляцию по итогам мая на уровне 3,9-4%.

При этом базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в мае составил 3,8% год к году.

В свою очередь в ЦБ заявили, что влияние таких временных факторов, как укрепление рубля и хороший урожай предыдущего года, на замедление инфляции практически исчерпано. Об этом сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Эти два фактора ускорили снижение инфляции в I квартале этого года, их действие потихонечку сходит на нет, поэтому траектория инфляции больше начинает совпадать с такой стационарной, не учитывающей влияние этих факторов», - сказала она. При этом укрепление рубля, которое приостановилось в последние недели, еще оказывает влияние на снижение инфляции, а хороший урожай уже нет.