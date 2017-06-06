Reuters: 40% владельцев иностранных активов отказались от статуса российского налогового резидента

Многие российские бизнесмены сменили налоговое резидентство, чтобы избежать последствий закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК), согласно которому россияне должны платить налог в России на свои иностранные активы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные заявления бизнесменов.

Согласно исследованию адвокатского бюро Егорова, Пугинского, Афанасьева и партнеров, 40% бенефициаров КИКов отказались от статуса российского налогового резидента, еще 9% перевели собственность на родственников-нерезидентов. Такие результаты были сделаны бюро на основе интервью с представителями банков, консультантами и бенефициарами КИКов, всего было опрошено почти 300 респондентов. Почти две трети опрошенных указали, что беспокоятся о конфиденциальности информации. Респонденты или их клиенты сталкивались с утечкой таких данных из госорганов.

В разговоре с Reuters российские бизнесмены признаются, что многие их коллеги отказались от статуса российского резидента. Так, например, поступили два участника топ-100 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes: об этом они сообщили агентству на условиях анонимности.

Бизнесмен Владимир Потанин заявил, что статус российского резидента не менял, однако знает, что так поступили многие россияне. «Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом - бюджет что-то потерял», - сказал он. Знают об этом еще двое крупных бизнесменов, однако они не раскрыли Reuters, как поступили они сами.

По оценке бывшего чиновника, который находится в близких отношениях с Кремлем и постоянно беседует с российскими бизнесменами, треть из 500 крупнейших коммерсантов покинули Россию, в том числе из-за закона о деофшоризации.