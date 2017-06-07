На поддержку российского самолетостроения в 2017 году направят около 41 млрд рублей

На поддержку российского самолетостроения в 2017 г. правительство потратит более 40 млрд руб. С таким заявлением выступил премьер России Дмитрий Медведев.

«Всего на поддержку самолетостроения в этом году предусмотрено около 41 млрд руб.», - сказал он на совещании по поддержке российского авиапрома.

По его словам, в последние годы правительство прилагает существенные усилия для преодоления кризиса российского авиапрома.

«Сейчас у нас, что называется, уже другой уровень понимания и проблем, и общий уровень развития достигнут другой. Результаты ощутимые. Я имею в виду и создание самолета "Сухой Суперджет", и совсем недавно состоялся испытательный полет МС-21», - сказал премьер-министр.