Импорт в Россию подскочил за счет судов, самолетов и оборудования

Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в январе-мае 2017 г. в стоимостном выражении составил $71,985 млрд, увеличившись на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., сообщила ФТС.В мае 2017 г. по сравнению с маем 2016 г. объем импорта подскочил на 36,8% до $16,565 млрд.

В мае 2017 г. по сравнению с маем 2016 г. наблюдалось увеличение закупок продукции машиностроения на 48,6% (до $8,673 млрд), текстильных изделий и обуви - на 35,1% (до $739,7 млн), химической продукции - на 20,6% (до $3,071 млрд), продовольственных товаров - на 14,6% (до 1,914 млрд).

Импорт машиностроительной продукции в мае увеличился за счет роста закупок судов и плавучих средств в 2,8 раза, летательных аппаратов - в 1,6 раза, механического оборудования - в 1,6 раза, средств наземного транспорта - на 37,0%, частей железнодорожных локомотивов - на 34,6%, электрооборудования - на 32,7%, инструментов и аппаратов оптических - на 29,9%.

В импорте продовольственных товаров выросли закупки мяса и субпродуктов в 1,7 раза, молочных продуктов - в 1,6 раза, зерновых культур - в 1,5 раза, овощей - на 44,2%, сахара - на 33,1%. В группе текстильных изделий и обуви выросли закупки текстильной одежды на 44,5%, обуви - на 43,3%, трикотажной одежды - на 40,5%, хлопка - на 36,3%, текстильных материалов - на 27,5%.

Среди товаров химической промышленности увеличился импорт полимеров и каучука на 30,0%, продуктов органической и неорганической химии - на 29,7%.