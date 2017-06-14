Минтруд предложил не менять размер пособия по безработице в 2018 году

Размеры пособия по безработице в следующем году могут остаться такими же, как и в этом. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Минтрудом.

«Проектом постановления правительства Российской Федерации предусматривается установление на 2018 г. минимальной и максимальной величин пособия по безработице в размере 850 и 4900 руб. соответственно», - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

По информации ведомства, на 1 мая уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1,2% от численности экономически активного населения (на 1 мая 2016 г. - 1,4%). По состоянию на 31 мая число вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 млн единиц.