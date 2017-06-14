ФРС второй раз в году повысила базовую ставку

Члены совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам двухдневного заседания в среду, 14 июня, решили повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - с 0,75-1% до 1-1,25%. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Это решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных агентствами Bloomberg и Reuters.

Регулятор также повысил прогноз по росту ВВП США до 2,2% с 2,1%.

Это второе повышение ставки ФРС США в текущем году. В последний раз регулятор повышал ставку в марте этого года - до 0,75-1%.