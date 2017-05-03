ФРС предсказуемо сохранила ставку

Федеральная резервная система (ФРС) не обманула ожиданий рынка, который предсказывал сохранение ставки на уровне 0,75–1% по итогам заседания 2–3 мая. Решение было принято всеми членами ФРС единогласно. Инвесторы оценивали такую вероятность в 95%, следует из данных CME Group.

На предыдущем заседании регулятор подтвердил, что по-прежнему допускает еще два повышения ставки в 2017 г. Теперь инвесторы и экономисты ждут, что следующее повышение произойдет на заседании в июне. По данным CME Group, рынок оценивает такую вероятность в 71%.

Последний год экономика США демонстрировала стабильно позитивные данные, но I квартал 2017 г. разочаровал экономистов. В I квартале 2017 г. ВВП США вырос только на 0,7% в годовом выражении – это минимальные темпы роста с I квартала 2014 г. Экономика замедлилась с 2,1% в IV квартале 2016 г., следует из предварительных данных министерства торговли США. Аналитики, опрошенные Reuters, ждали роста на 1%. Рост замедлился на фоне ослабления потребительских расходов, на долю которых приходится более 70% ВВП США. В I квартале они выросли только на 0,3% – это худший показатель с 2009 г. В основном сократились расходы на дорогостоящие товары, например автомобили. Также на снижение темпов роста экономики повлияли временные факторы, в том числе необычно теплая зима, из-за которой американцы тратили меньше, чем обычно, денег на отопление, а также волатильность товарных запасов. Это большая загадка, отмечает экономист High Frequency Economics Джим О’Салливан (цитата по WSJ), в условиях низких цен на бензин, роста рабочих мест и зарплаты расходы должны были, наоборот, вырасти. ФРС в заявлении также назвал это временным замедлением. Это временное явление, уверен он. Некоторые аналитики объясняют такие данные недочетами в системе сезонных корректировок министерства торговли, пишет WSJ.

В последние годы американская экономика часто демонстрирует слабую динамику в первые месяцы, а затем набирает рост. С учетом сезонных факторов «то, что выглядит как рост примерно на 1% в I квартале, в реальности может быть более 2%», заявил председатель ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли (цитата по Reuters). Но есть и долгосрочные причины замедления экономики – динамика инвестиций будет зависеть от изменений регулирования и налоговой реформы президента США Дональда Трампа. Но вложения в основные средства, напротив, выросли на рекордные с 2013 г. 9,4%. Их вклад в рост экономики составил 1,1 п. п.

Негативную динамику показали данные по инфляции. В марте темпы роста потребительских цен в годовом выражении снизились до 2,4% – минимума за три месяца. По сравнению с февралем цены сократились на 0,3% – впервые с начала 2016 г. Но ФРС ждет, что экономика США близка к полной занятости, что способствует ускорению инфляции в ближайшие месяцы. Кроме того, базовый индекс инфляции, исключающий продукты питания и энергоносители, который отслеживает ФРС, в апреле достиг целевого показателя регулятора – 2%. А безработица в марте сократилась до минимальных с 2007 г. 4,5%.

Мешает ФРС активнее повышать ставки внутренняя и международная неопределенность, объясняют аналитики Bank of America Merrill Lynch: выборы президента Франции и предстоящие реформы в США. Еще в начале года чиновники ФРС не скрывали, что глобальные экономические изменения могут угрожать экономике США. «Геополитический риск – это важный фактор, который не дает спать спокойно», - поддерживает стратег по процентным ставкам TD Securities LLC Геннадий Голдберг (цитата по Bloomberg). Конгрессмены должны договориться о повышении лимита госдолга, а также одобрить подготовленную Трампом налоговую реформу. В зависимости от деталей она обойдется в $3–7 трлн в период до 2027 г. и может привести к росту госдолга до рекордных в истории США 111% ВВП. Рост бюджетных расходов добавит еще как минимум $3 трлн, пишет FT. В таком случае ФРС придется ускорить темпы повышения ставки, чтобы сдержать рост инфляции.

ФРС своим решением оставляет себе возможность для маневра, уверен Майкл Фероли из Morgan Chase & Co. (цитата по Reuters), не увеличивать скорость ужесточения политики, но и не снимать это с повестки дня. И хотя экономисты уверены, что ФРС сдержит обещание и повысит ставку 3 раза, инвесторы заложились только на два из трех ожидаемых повышений, предупреждают аналитики Morgan Stanley.