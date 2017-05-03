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Рост процентных ставок угрожает американским нефтяникам

Разработка многих сланцевых месторождений может стать невыгодной из-за удорожания займов
Большиство мелких и средних производителей сланцевой нефти сильно зависят от кредитов, необходимых для финансирования буровых работ
Большиство мелких и средних производителей сланцевой нефти сильно зависят от кредитов, необходимых для финансирования буровых работ
Matthew Busch/Bloomberg

Нефтяные компании в США оказались очень устойчивы во время обвала цен на нефть. Но повышение процентных ставок может помешать им развивать бизнес и получать прибыль. Увеличение стоимости займов даже на 2 процентных пункта может нивелировать повышение эффективности, которого достигли многие производители сланцевой нефти, показывает новое исследование Колумбийского университета.

Таким образом, ужесточение Федеральной резервной системой денежной политики, пусть и постепенное, может стать проблемой для американских нефтяников в ближайшие годы. «Сланцевому буму во многом способствовали низкие процентные ставки», – утверждает автор исследования Амир Азар из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета. По его словам, более высокие ставки сделают разработку многих сланцевых месторождений экономически нецелесообразной. Однако, несмотря на это, бум не обернется спадом, считает он.

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