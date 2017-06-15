«Коммерсантъ»: военным хотят увеличить срок выслуги лет для получения пенсии

В России разрабатывается законопроект, который увеличивает нижний порог выслуги лет для получения военной пенсии. Об этом пишет «Коммерсантъ». Работа над таким законопроектом велась по решению президента Владимира Путина.

«Тема очень тонкая, предстоит еще ряд консультаций на уровне финансово-экономического и социального блоков правительства, а также всех заинтересованных сторон», — говорит источник, близкий к руководству одного из силовых ведомств. В опрошенных «Ъ» ведомствах от комментариев либо отказались, либо не отвечали на запросы.

Идея повышения нижнего предела выслуги лет обсуждается давно, но до окончательного решения дело ни разу не доходило. По сведениям «Ъ», нынешняя версия законопроекта предусматривает увеличение нижнего предела выслуги с 20 до 25 лет.

По мнению авторов инициативы, увеличение выслуги лет для выхода военных на пенсию снимет нагрузку с бюджета в несколько сот миллиардов рублей ежегодно.