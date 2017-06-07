Выход на пенсию – дорога в старость или активное долголетие?

МВФ рекомендовал российскому правительству повысить пенсионный возраст, объяснив, что это позволит «смягчить воздействие негативных демографических трендов в экономике». Это сообщение было воспринято достаточно негативно, как и все другие новости о повышении пенсионного возраста. Значительная часть населения и политиков относится к этой идее крайне отрицательно. Давайте разберемся, почему так происходит и что мешает положительно воспринять идею более позднего выхода на пенсию.

Если спросить россиян, чего они боятся больше – старости (пенсии) или смерти, то, думаю, большинство опрошенных ответит, что старости. Этот период жизни у нас ассоциируется с отсутствием денег, бедностью, немощью, болезнями. Основная пенсионная стратегия граждан, согласно исследованиям фонда «Общественное мнение», - «работать до смерти». Возможно, именно такое негативное ожидание будущего и является причиной отрицательного отношения к вопросу повышения пенсионного возраста. Фактически он в России воспринимается как рубеж: вот здесь ты работаешь, а здесь – уже пенсионер, и участие в активной социальной жизни для тебя закрыто. Масла в огонь подливает низкий размер государственной пенсии.

Понятие «пенсионный возраст» было определено в законодательстве в 1930-е гг. Тогда женщины в возрасте 55 лет и мужчины в 60 лет в большинстве своем уже были нетрудоспособными. Выплата пенсионных пособий была единственным механизмом поддержания их жизнедеятельности. С тех пор пенсионный возраст не пересматривался.

Мы все еще живем по понятиям первой трети прошлого века и не хотим расставаться положениями устаревшей пенсионной системы СССР. Тогда демографическое соотношение было другим, и распределительная система работала четко. При этом использовались различные «пенсионные льготы». Чтобы стимулировать людей осваивать регионы Крайнего Севера, им давали право выйти на досрочную пенсию. Медицинским и педагогическим работникам предоставлялась возможность компенсировать низкую заработную плату получением одновременно и пенсии, и зарплаты. При этом тема общеустановленного пенсионного возраста была дискредитирована тем фактом, что почти 30% пенсионеров выходило на пенсию значительно раньше 55 и 60 лет. И вдобавок мы имеем перекрестное субсидирование внутри пенсионной системы, искажающее принцип эквивалентности взносов и будущих выплат.

Исследования экономистов показывают, что в ряде регионов России люди в старших возрастах сейчас более обеспечены, чем более молодые. Они имеют два источника дохода – зарплату и пенсию: большинство россиян продолжают работать первые пять лет после достижения пенсионного возраста. Зачастую у них нет необходимости выплачивать ипотеку, поддерживать детей или оплачивать их образование. Но для многих продолжение работы - вынужденная мера, так как пенсии не хватает на текущие нужды. Таким образом, установленный законом пенсионный возраст не является четким критерием: каждый устанавливает его сам для себя, исходя из состояния здоровья и финансового положения.

Понятие «пенсионный возраст» необходимо заместить понятием «период выхода на пенсию». Если отказаться от концепции мгновенного изменения статуса работающего на статус пенсионера, это позволит решить значительное число социальных проблем и фобий: например, увольнение в связи с достижением пенсионного возраста или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

Определенный законодательством пенсионный возраст – лишь цифра в законе, своеобразная точка отчета для установления пенсионных выплат. Человек может выйти на пенсию и раньше, и позже. Если у него проблемы со здоровьем, государство назначает ему пенсию по инвалидности. Если он уходит на пенсию позже, ее размер должен быть больше. Если же по какой-то причине он не хочет трудиться, у него должна быть возможность перестать работать раньше со снижением размера пенсии.

Старый дискуссионный вопрос: может ли работающий гражданин получать пенсию? Если человек может трудиться, значит ли это, что он не потерял трудоспособность? И является ли потеря трудоспособности основанием для назначения пенсии? Если развернуть это вопрос на 180 градусов, то можно его изложить следующим образом. Обязательное пенсионное страхование дает право на пенсию при достижении пенсионного возраста: когда человек его достиг, имеет ли он безусловное право на получение пенсии? Политика государства по этому вопросу постоянно менялась. Был период, когда было нельзя одновременно получать пенсию и зарплату, затем это ограничение сняли. Сейчас введена норма, по которой работающим пенсионерам пенсия не индексируется.

Дискуссия о пенсионном возрасте часто рассматривается в преломлении к своей личной истории. Человек не откажется от получения дополнительного дохода в виде пенсии. Если повышение пенсионного возраста высвободит ресурсы, которые позволят существенно увеличить пенсии, это окажется самым привлекательным аргументом для людей и общества в целом.

Старение населения – глобальный тренд. И теперь период после 55-60 лет называют «третьим возрастом», «серебряным веком» и т. д., но никак не старостью. Это активный период, который все больше удлиняется, что связано с развитием медицины, улучшением экологии, повышением качества питания, заботой о здоровье.

Нужно менять тон и градус обсуждения этой проблемы: уходить от негативно воспринимаемой тематики повышения пенсионного возраста к позитивному изложению права человека на активное долголетие и на создание механизмов, которые позволяют как можно дольше оставаться интегрированным в общество. Мы не можем изменить демографические тренды. Продолжительность жизни будет увеличиваться вне зависимости от экономического состояния страны. К этому надо готовиться, и подготовку надо было начать еще вчера.

Не стоит настойчиво сохранять старые пенсионные нормы. Старый социальный контракт не может быть выполнен, поэтому в новых исторических условиях нужно формировать новый общественный договор.

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