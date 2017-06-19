Минфин рассматривает возможность слияния ФНБ и Резервного фонда

Минфин рассматривает возможность слияния Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Резервного фонда, сообщил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи министров финансов стран БРИКС.

По его словам, те решения, которые были приняты по ФНБ по инвестированию в инфраструктурные проекты, должны быть выполнены. «Но другая оставшаяся часть ФНБ - это тот же самый источник для финансирования расходов федерального бюджета, такие же средства, как и Резервный фонд. Не исключаю, что мы можем рассмотреть вопрос о консолидации ресурсов этих резервных фондов для того, чтобы создать единый объем финансирования ресурсов источников дефицита бюджета», - сказал Силуанов. Вторая часть ФНБ пойдет на финансирование инфраструктурных проектов, добавил он.

В связи с этим, считает Силуанов, важно и нужно думать о том, насколько целесообразно сохранение нормы, сверх которой будет пополняться Фонд национального благосостояния.

Он добавил, что Резервный фонд России в следующем году может пополниться на 623 млрд руб.