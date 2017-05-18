Восстановление средств резервного фонда будет происходить в следующем году – Силуанов

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что объемы резервного фонда и ФНБ при предлагаемых корректировках в бюджет не меняются, за исключением учета курсовой разницы. «Объемы резервного фонда и фонда национального благосостояния не меняются по сравнению с теми параметрами, которые учтены в законе о бюджете, за исключением изменения курсовых соотношений, которые связаны с изменением макропрогноза», – заявил он.

Восстановление средств резервного фонда будет происходить в следующем году, добавил Силуанов. Так, в фонд будут направлены сверхдоходы от продажи нефти в объеме 623 млрд руб. «В соответствии с бюджетом резервный фонд будет истрачен полностью (в 2017 г.). Мы начнем использовать средства фонда национального благосостояния по закону о бюджете. Тем не менее в поправках в закон о бюджете мы предусматриваем восстановление средств резервного фонда, но это будет происходить в следующем году», – сказал министр.