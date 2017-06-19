Fitch: рост мировой экономики ускорится до 3,1%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает ускорения роста глобального ВВП в текущем году до 2,9% и до 3,1% в 2018 г. (максимум с 2010 г.).

«Более быстрый рост в этом году отражает синхронное улучшение как в странах с развитой экономикой, так и в государствах с развивающейся экономикой. Макрополитика и ужесточение ситуации на рынках труда поддерживают рост спроса в развитых странах, в то время как изменения на рынке жилья в Китае с 2015 г. и восстановление цен на сырье с начала 2016 г. способствовали оживлению спроса в государствах emerging market», - отмечает главный экономист Fitch Брайан Култон.

Наиболее существенный пересмотр в позитивную сторону по сравнению с мартовским отчетом касается еврозоны. Более сильные поступающие данные, улучшение внешнего спроса и укрепление уверенности в том, что программа количественного смягчения (QE) Европейского центрального банка действует, вылились в повышение аналитиками Fitch оценки роста ВВП еврозоны в 2017 г. до 2% с ранее прогнозировавшихся 1,7%.

«Повышение спроса в крупных странах с развивающейся экономикой существенно восстановилось в 2017 г. Как Бразилия, так и Россия недавно вернулись к росту реального ВВП, и последние данные подтверждают, что потребление и инвестиции начинают увеличиваться и в России.

После очень сильного снижения совокупного спроса в результате резкого падения цен на сырье в 2014 г. сейчас есть возможность для восстановления спроса у сырьевых производителей крупных государств emerging market, отмечается в сообщении агентства.

«Два ключевых понижательных риска, которые были выявлены в прошлом квартале, - это развал еврозоны и агрессивный протекционизм США - не исчезли, но в последние месяцы значительно уменьшились», - полагает Култон.