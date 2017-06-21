Минэкономразвития: рост экономики России в мае ускорился до 3,1%

Рост ВВП России в мае ускорился до 3,1% в годовом выражении с 1,7% в апреле, за январь - май экономика выросла на 1,3%, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

«По оценке Минэкономразвития, рост ВВП ускорился до 3,1% год к году в мае с 1,7% год к году в предыдущем месяце (оценка за апрель также была пересмотрена вверх после уточнения Росстатом официальных статистических данных)», - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в апреле рост составил 1,4%.

«Значительный положительный вклад в рост ВВП в мае внесли все основные отрасли экономики - обрабатывающая и добывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, строительство. За январь - май рост ВВП оценивается в 1,3%», - добавили в ведомстве.