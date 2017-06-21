Недельная инфляция в России стабильна четвертую неделю

Недельный рост цен в России с 14 по 19 июня составил 0,1%, сообщил в среду Росстат. Фиксация роста цен за шесть дней связана с праздником 12 июня.

Предыдущие три недели рост цен также равнялся 0,1%, до этого недельный прирост был нулевым. С начала месяца инфляция к 19 июня составила 0,3%, с начала года - 2%. Из среднесуточных данных Росстата следует, что годовая инфляция на 19 июня осталась на уровне в 4,2%.

Основным виновником недостижения таргета ЦБ (4%) по годовой инфляции стал значительный рост цен на плодоовощную продукцию. В первую неделю июня плодоовощная продукция подорожала еще на 1,3%, во вторую - на 2,2%, в третью - на 2,0%.

Банк России в заявлении по итогам совета директоров 16 июня, на котором он понизил ставку до 9% с 9,25%, отмечал, что «продовольственная инфляция остается на относительно низком уровне, хотя в настоящее время в связи с исчерпанием запасов прошлого урожая наблюдается повышение годовых темпов роста цен на плодоовощную продукцию» и на этом фоне произошло «ожидаемое краткосрочное повышение годовой инфляции».

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2017 г. - 3,8%. Первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева в начале июня сказала, что считает прогноз в 3,8% «реалистичным». Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также в начале июня в Госдуме заявил, что министерство ожидает инфляцию по итогам года в интервале 3,6-3,8%.