Орешкин: последние цифры подтверждают возможность выхода на рост ВВП в 2% в 2017 году

Последние цифры подтверждают возможность выхода на рост ВВП России в 2% по итогам 2017 г., заявил министр экономического развития Максим Орешкин на совещании о прогнозе социально-экономического развития и основных параметрах бюджета 2018-2020 гг.

«Если посмотреть на те тенденции, которые сейчас складываются, то видно, что, например, по росту ВВП мы, когда обсуждали в апреле на совещании 2%, поставили прогноз, было много сомнений. Последние цифры показывают, что мы движемся примерно в этом направлении», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании призвал министров избегать завышенных ожиданий от ситуации в экономике. «Подходить, конечно, ко всем нашим с вами решениям нужно предельно прагматично, никаких завышенных ожиданий быть не должно в силу понятных причин», - приводит его слова ТАСС.

Премьер отметил, что в правительстве активно начинают заниматься подготовкой бюджета на предстоящую трехлетку. «Сегодня мы обсудим наши подходы к прогнозу [(социально-экономического развития] затем, чтобы выстроить баланс между доходами и расходами бюджета», - добавил он.