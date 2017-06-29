ВЦИОМ: 10% россиян не хватает денег даже на продукты

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что потребительские возможности россиян резко снизились и пока не могут выйти на прежний уровень.

Более 80% россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду и одежду. В мае доля таких людей достигла 39% (54% среди людей пенсионного возраста, 46% среди жителей сельской местности). Десятая часть респондентов (10%) отметила, что им не хватает денег даже на покупку продуктов, 29% пожаловались, что средств не хватает на одежду.

За аналогичные периоды прошлых лет этот процент был выше только в 2009 г. (41%), минимум наблюдался в 2014 г. (19%).

На уровне минимальных значений находится доля тех, для кого приобретение продуктов или одежды не составляет проблемы (41%), но для них затруднительна покупка крупной бытовой техники и мебели. Позволить себе большее сегодня могут 17% опрошенных (среди 18-24-летних — 25%, среди москвичей и петербуржцев — 33%).

Опрос проводился 25-29 мая в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках восьми федеральных округов России. Объем выборки - 1600 человек.