Силуанов: Резервный фонд объединят с Фондом национального благосостояния

Министр финансов России Антон Силуанов сегодня сказал, что решение объединить Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ) принять. «У нас есть решение, чтобы объединить все резервные фонды в один: у нас есть ФНБ, есть Резервный фонд», - сказал Силуанов журналистам.

Ранее министр говорил, что такие планы обсуждались в Минфине. В поддержку идеи высказывался и экс-министр финансов, пресовета фонда ЦСР Алексей Кудрин.

Силуанов напомнил, что в 2018 году на финансирование дефицита бюджета пойдут дополнительные нефтегазовые доходы от цены нефти выше $40 за баррель в 2017 г. «Средства Резервного фонда в следующем году будут потрачены в размере 623 млрд руб. - то есть те средства, которые мы в текущем году накопим и направим в Резервный фонд», - сказал он.

Накануне правительство рассмотрело основные бюджетные проектировки на следующую трехлетку. Согласно предложениям Минфина, объем расходования средств резервных фондов в 2018 году будет вдвое ниже, чем в текущем году. Резервный фонд закончится в 2018 г., когда будет потрачена купленная в 2017 г. валюта, после этого Минфин не планирует его пополнять.

Расчеты на 2018–2020 гг. основаны на базовом прогнозе Минэкономразвития (цена на нефть зафиксирована на уровне $40 за баррель в ценах 2017 г. и ежегодно индексируется начиная с 2018 г. на 2%). Рубль будет дешеветь – с 69,8 руб./$ в 2018 г. до 72,7 в 2020 г. Все три года рост ВВП не будет превышать 1,5%.