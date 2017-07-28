Рост ВВП в июне замедлился до 2,9%, за полугодие составил 1,7%

Рост ВВП России в июне 2017 г., по оценке Минэкономразвития, составил 2,9% в годовом выражении, говорится в опубликованном министерством мониторинге «Картина экономики».

С исключением сезонного фактора ВВП, по оценке министерства, в июне вырос на 0,3%. Минэкономразвития при этом скорректировало оценку годового роста ВВП в мае до 3,5% с 3,1%.

Кроме того, повышена оценка роста за полугодие - до 1,7% в годовом сравнении. Ранее на этой неделе глава Минэкономразвития Максим Орешкин озвучивал оценку роста за первое полугодие на уровне 1,6%.

«Статистические данные за июнь 2017 г. сигнализируют о том, что восстановление экономической активности продолжается и охватывает широкий спектр отраслей. Восстанавливается и внутренний спрос - как потребительский (в первую очередь в сегменте товаров длительного пользования), так и инвестиционный», - отмечают в министерстве.

«По оценке Минэкономразвития России, в июне 2017 г. рост ВВП составил 2,9%, сезонно очищенный показатель оценивается в 0,3%. Наибольший вклад в прирост ВВП внесли добыча полезных ископаемых (0,6 п. п.), обрабатывающие производства (0,5 п. п.) и транспортный комплекс (0,4 п. п.). В истекшем месяце повысилась роль строительства, а также усилилось положительное влияние оптовой и розничной торговли (вклад в прирост ВВП составил 0,3 п. п. и 0,7 п. п. соответственно)», - говорится в обзоре.

Темп роста ВВП во II квартале 2017 г. оценивается министерством в 2,7% в годовом сравнении после роста на 0,5% в I квартале.