Орешкин: ВВП в 2017 году может вырасти больше чем на 2%

Рост ВВП России во II квартале ускорился до 2,7% после роста на 0,5% в I квартале и по итогам года может превысить действующий прогноз (2%), сказал министр экономического развития Максим Орешкин. Он оценил рост ВВП в первом полугодии в 1,6% (год к году).

Орешкин отметил, что при текущей динамике прогноз роста ВВП в 2% «выглядит уже несколько консервативно» и может оказаться выше. По его мнению, осенью позитивные тенденции в экономике, вероятно, могут еще усилиться.