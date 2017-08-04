ЦБ: инфляция снижается системно, в августе будет близка к 0%

Замедление инфляции в июле является системным - оно не связано с отдельными волатильными компонентами, считает ЦБ.

«По вышедшим данным (пока опубликован неполный список товаров и услуг) мы видим, что снижались годовые темпы роста цен на большинство товаров и услуг. Таким образом, замедление инфляции видится системным и не связано только с отдельными волатильными компонентами», - сообщила пресс-служба регулятора.

В пятницу Росстат сообщил, что инфляция в России в июле 2017 г. составила 0,1% после 0,6% в июне, за январь - июль 2017 г. цены выросли на 2,4%. Годовая инфляция по итогам июля резко снизилась и впервые ушла ниже таргета ЦБ, составив 3,9% после 4,4% в июне.

Итоговая цифра инфляции за июль оказалась ниже и недельной динамики, согласно которой цены должны были вырасти за прошедший месяц на 0,3%.

«Расхождение между оценками на основании недельных и месячных данных наблюдается всегда. В отдельные периоды оно становится значительным. Это связано с тем, что в недельном обследовании используются сокращенная выборка товаров и услуг и меньшее количество населенных пунктов. Например, мы видим, что в недельном наблюдении прирост тарифов на отдельные коммунальные услуги был выше, чем в месячном», - пояснили в Банке России.

Подробнее говорить о динамике цен и тарифов можно будет после публикации полной информации о динамике цен, отмечает ЦБ. «Банк России ожидает близкую к нулю инфляцию в августе. С учетом волатильности цен на плодоовощную продукцию в отдельные недели может наблюдаться дефляция», - подчеркивает регулятор.