Число действующих буровых в июле достигло максимума за два года

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в июле увеличилось третий месяц подряд и достигло максимума с сентября 2015 г., свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 2110 установок против 2041 в июне. При этом июльский уровень на 629 больше показателя за аналогичный месяц 2016 г.

В США количество установок в июле выросло на 22 относительно предшествующего месяца и составило 953, что является самым высоким уровнем с апреля 2015 г. В Канаде показатель повысился на 48 - до 198 буровых. Помимо этого увеличилось число установок в Латинской Америке - на 4 (до 196), в Африке - на 3 (до 89) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 1 (до 195). В то же время количество буровых в Европе сократилось на 9 (до 82), а на Ближнем Востоке их число не изменилось - 397.

По итогам 2016 г. среднемесячное количество действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире было минимальным за последние 17 лет и составляло 1593. Годом ранее их насчитывалось 2337, в то время как в 2014 г. в мире работало максимальное с 1985 г. число буровых - 3578.