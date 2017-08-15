ВШЭ: Рост ВВП России будет ниже 2% в год в ближайшие семь лет

Рост ВВП России в ближайшие семь лет будет очень умеренным и ниже 2% в год, следует из данных консенсус-прогноза, составленного Центром развития НИУ «Высшая школа экономики».

Центр развития с 31 июля по 9 августа 2017 г. провел очередной квартальный опрос 24 экономистов относительно их видения перспектив российской экономики в 2017–2023 гг.

Согласно консенсус-прогнозу ВШЭ, в 2017 г. ВВП России вырастет на 1,4%, в 2018 г. – на 1,5%, в 2019 г. – на 1,6%, в 2020 г. – на 1,6%, в 2021 г. – на 1,7%, в 2022–2023 гг. – на 1,8% в год.

«По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в первой половине мая 2017 г., прогнозные оценки изменились мало. Особенно это касается прогнозов на 2017–2018 гг. Самое заметное изменение здесь – увеличение прогнозного темпа роста ВВП в 2017 г. с 1,1 до 1,4%, которое можно отнести на счет несколько более быстрого, чем ожидалось, роста в первой половине года», – говорится в обзоре.

«Что касается более отдаленной перспективы, то консенсус-прогноз по росту ВВП оказался, напротив, несколько менее оптимистичным, чем раньше: в среднем 1,8% против 2% в год. Возможно, этот пессимизм связан с ухудшением внешнеэкономических перспектив России в условиях новых санкций, а также с продолжением экспансии государства в экономику, сокращающей пространство для предпринимательской активности, которая в рыночной экономике как раз и разгоняет рост в условиях низкой инфляции», – отмечают эксперты ВШЭ.

Курс доллара на конец 2017 г. ожидается, согласно консенсус-опросу, на уровне 60,3 руб., на конец 2018 г. – 61,5 руб. с дальнейшим постепенным ростом курса доллара до 66,9 руб. в конце 2023 г.