Рост промпроизводства в России в июле резко замедлился – до 1,1%

Промышленное производство в России в июле 2017 г. выросло на 1,1% по сравнению с июлем 2016 г., сообщил во вторник Росстат.

Как сообщалось, в июне промышленность выросла на 3,5% в годовом выражении, в мае рост промпроизводства во многом за счет календарного фактора (лишнего рабочего дня по сравнению с маем прошлого года) и холодной весны разогнался до максимальных за последние пять лет 5,6%, в апреле рост составил 2,3%, в марте - 0,8%, в феврале был зафиксирован спад промпроизводства на 2,7% на фоне календарного фактора (рабочих дней в феврале было на два меньше, чем в феврале прошлого года). В январе рост промпроизводства равнялся 2,3%.

За январь – июль 2017 г. промышленность выросла на 1,9% благодаря II кварталу - в I квартале рост составлял лишь 0,1% в годовом сравнении, а во II квартале - 3,8%.

Столь существенное замедление роста промышленности в июле стало неожиданным для аналитиков и ЦБ - экономисты ожидали, что в июле годовые темпы роста останутся примерно на уровне июня (в отличие от мая количество рабочих дней в июне и июле этого и предыдущего года было одинаковым). Консенсус-прогноз, подготовленный «Интерфаксом», предполагал увеличение показателя на 3,4%. ЦБ ожидал роста промышленности в июле на 3,1-3,6%.