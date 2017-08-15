Россия стала лидером по эмиграции в Израиль

Россия в последний год выдвинулась на первое место в тройке стран, лидирующих как источник репатриантов в Израиль, сообщил министр по вопросам охраны окружающей среды государства Израиль, министр по делам Иерусалима и наследия Зеэв Элькин.

Чаще всего в Израиль эмигрируют жители России, Франции и Украины. «На четвертом месте Соединенные Штаты», - сказал Элькин в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Что касается Украины, то, по его словам, после событий февраля-марта 2014 г. и начала войны в Донбассе поток украинских репатриантов вырос, однако сейчас он несколько уменьшился.

«Сначала поток вырос, сейчас он чуть-чуть уменьшился. Если перед началом этих событий Франция лидировала как источник репатриации в Израиль, то после революции на майдане и начала войны Украина заняла первое место как источник репатриации», - отметил он.

Элькин заверил, что отношения между Украиной и Россией не сказываются на отношениях выходцев из этих стран, живущих в Израиле.

«Понятно, что у граждан Израиля, приехавших с Украины или из России, есть разные позиции по Крыму или конфликту на Востоке Украины, и они, кстати, не всегда соответствуют тому, откуда человек приехал. Но вражды между общиной выходцев с Украины и общиной выходцев из России я не наблюдаю», - подчеркнул министр.