Россия погасила последний внешний долг бывшего СССР, выплатив Боснии $125,2 млн

Россия 8 августа погасила задолженность по обязательствам бывшего СССР перед Боснией и Герцеговиной, выплатив единовременно $125,2 млн, сообщил Минфин России.

Задолженность перед Боснией и Герцеговиной в сумме $125,2 млн была урегулирована соглашением между правительством России и советом министров Боснии и Герцеговины об урегулировании обязательств бывшего СССР по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей СФРЮ, подписанным в Москве 21 марта 2017 г. и вступившим в силу 20 июля 2017 г.

В части государственного внешнего долга России перед официальными двусторонними кредиторами в настоящее время остается непогашенной только задолженность перед Республикой Корея в сумме $594,3 млн. В соответствии с действующим двусторонним межправительственным соглашением указанный остаток обязательств подлежит погашению в период до конца 2025 г.