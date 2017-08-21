Орешкин объяснил сокращение реальных доходов в июле методикой расчета

Снижение реальных доходов россиян в июле объяснялось методикой расчета, сказал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе посещения ПАО «Технопарк Санкт-Петербурга».

«Если мы посмотрим такие ключевые индикаторы доходов населения, как заработная плата, мы увидим, что рост здесь около 3% в реальном выражении, очень активный рост. Аналогичная ситуация и с пенсиями неработающему населению, у нас индексация прошла в этом году на уровне 5,8%... Основные категории доходов растут активно», - отметил министр. По его словам, негативная динамика сформировалась за счет прочих доходов, «это связано с методикой расчета баланса доходов и расходов».

Росстат на прошлой неделе сообщил, что в июле реальные доходы населения возобновили снижение на 0,9% после стабилизации в июне. За январь - июль 2017 г., по данным Росстата, реальные доходы снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

При этом средняя зарплата в июле 2017 г. в реальном выражении увеличилась на 4,6% в годовом сравнении, а в целом за январь - июль рост средней заработной платы в реальном выражении составил 3%. Реальные доходы населения сокращаются четвертый год подряд: в 2016 г. доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 г - на 3,2%, в 2014 г. снижение составило 0,7%.

Реальные доходы падают почти непрерывно с ноября 2014 г. Пока они не могут вернуться к устойчивому росту: при сильном росте реальных зарплат и положительном вкладе социальных выплат все остальные доходы – от предпринимательской деятельности, недвижимости, финансовых активов и т. д. – сокращались.

Само Минэкономразвития в мониторинге за апрель отмечало, что падение реальных доходов в апреле не связано с динамикой заработных плат. «Такая динамика реальных располагаемых доходов, не связанная с динамикой заработных плат и не позволяющая объяснить устойчивое восстановление потребительского спроса, скорее является отражением особенностей методологии их расчета, нежели реальных тенденций в этой области», - говорилось в обзоре.