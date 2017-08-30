РБК узнал о сильном занижении военных расходов в отчетах России для ООН

Россия в 2017 г. сообщила ООН только о 42% военных расходов за предыдущий год, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты заведующего лабораторией военной экономики Института Гайдара Василия Зацепина. Портал сравнивает переданный в ООН отчет со стандартами организации, разработанными для такой отчетности. Источник, информированный о распределении федерального бюджета, объяснил, что в отчет для ООН могли не включить засекреченные статьи бюджета.

Из российских отчетов следует, что военные расходы бюджета в 2016 г. составили 2,1 трлн руб., в 2015 г. - 2,9 трлн руб. Расходы бюджета по разделу «Национальная оборона» составили почти 3,8 трлн руб. в 2016 г., с учетом секретных статей, сообщает РБК.

Стандарты ООН под «военными расходами» подразумевают «все финансовые ресурсы, которые государство тратит на нужды и функции его вооруженных сил». В отчетах должны быть указаны расходы на содержание армии, военные операции, техническое обслуживание, закупки и производство вооружений, исследования и разработки, сообщает РБК. Применяя стандарт ООН, Василий Зацепин подсчитал, что общие военные расходы российского бюджета в 2016 г. составили 4,93 трлн руб., или 5,7% ВВП. Экономист включил в подсчеты расходы по разделам «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (войска национальной гвардии, органы пограничной службы), «Национальная экономика» (капитальное строительство в рамках гособоронзаказа), разделы «Социальная политика», «Здравоохранение», «Жилищно-коммунальное хозяйство» (расходы Минобороны).

В 2016 г., по данным Института Гайдара, 21,7% расходов всего федерального бюджета (постсоветский максимум) проходило по закрытым статьям, отмечает РБК. В разделе «Национальная оборона» были засекречены более 70% расходов (около 2,7 трлн руб.), в другом силовом разделе — «Национальная безопасность» — 29% (или 0,5 трлн руб.).