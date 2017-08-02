Reuters сообщил о росте потерь России в Сирии

Reuters сообщает о резком росте потерь ВС России в Сирии в 2017 г. Агентство напоминает, что Минобороны сообщило о гибели 10 российских военных с начала года. По собственным подсчетам Reuters, в Сирии в 2017 г. погибли не менее 40 россиян, а за предшествующие 15 месяцев - не менее 36.

В мае 2015 г. президент Владимир Путин своим указом отнес к государственной тайне данные о потерях личного состава в мирное время. Это решение было принято по предложению Минобороны, СВР и ФСБ. Оспорить законность этого указа пытались журналисты и правозащитники, но Верховный суд России отклонил их жалобу.

Reuters, приводя свои данные о жертвах, ссылается на родственников и близких погибших и на местных чиновников, большинство случаев «подтверждены более чем одним человеком каждый», отмечает агентство. Смерть девяти из 40 россиян была подтверждена в каждом случае одним источником, если его информация не расходилась со сведениями, появлявшимися ранее в прессе или социальных сетях. Командиры воюющих в Сирии воинских подразделений требуют, чтобы семьи убитых не подтверждали их гибель, утверждает агентство, ссылаясь на родственников и друзей погибших военных и частных военных специалистов. Минобороны и Кремль на запросы агентства не ответили. Связаться с командирами частных военных компаний, воюющих в Сирии, через их знакомых Reuters не удалось.