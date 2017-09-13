Народный банк Китая понизил курс юаня

Народный банк Китая (НБК, центробанк) в среду понизил курс жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте на 105 базисных пунктов (0,16%) до отметки 6,5382 юаня за доллар. Это минимальное значение с 4 сентября.

Юань в понедельник опустился на 0,5% до 6,523 юаня/$, что стало его максимальным дневным падением за три месяца. Еще в минувшую пятницу курс достигал самого высокого значения с декабря 2015 г. – 6,435 юаня/$.

Вызвали такое ослабление юаня действия Пекина, который стал отменять меры, принятые ранее для поддержки национальной валюты и борьбы с оттоком капитала. Так, с понедельника НБК отменил правило, из-за которого инвесторам было дорого использовать валютные форварды, чтобы играть на снижение курса юаня. Согласно ему коммерческие банки должны были размещать в НБК долларовые депозиты на 20% от стоимости контрактов, по которым клиенты обязались в будущем продать юани и приобрести доллары.

В 2016 г. курс юаня опустился на рекордные 6,5%, но с начала этого года вырос уже на 6,9%. Кроме того, валютные резервы Китая растут уже семь месяцев подряд и в августе достигли $3,09 трлн, после того как в январе сократились до минимума с 2011 г.