Китай пытается ослабить юань

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В 2016 г. курс юаня опустился на рекордные 6,5%, но с начала этого года вырос уже на 6,9% David Gray / REUTERS

Юань в понедельник опустился на 0,5% до 6,523 юаня/$, что стало его максимальным дневным падением за три месяца. Причем еще в пятницу курс достиг самого высокого значения с декабря 2015 г. – 6,435 юаня/$. Вызвали такое ослабление юаня действия Пекина, который стал отменять меры, принятые ранее для поддержки национальной валюты и борьбы с оттоком капитала.

С понедельника Народный банк Китая (НБК) отменил правило, из-за которого инвесторам было дорого использовать валютные форварды, чтобы играть на снижение курса юаня. Согласно ему коммерческие банки должны были размещать в НБК долларовые депозиты на 20% от стоимости контрактов, по которым клиенты обязались в будущем продать юани и приобрести доллары. Правило действовало с октября 2015 г. Об этом шаге Центробанк предупредил банки еще в пятницу.

Также НБК перестал требовать от банков создавать резервы по депозитам в юанях, которые они хранят в Гонконге и других офшорных центрах. Это требование действовало с января 2016 г. Благодаря его отмене иностранным инвесторам будет доступно больше юаней на офшорных рынках, что может облегчить им игру на ослабление китайской валюты, отмечает The Wall Street Journal (WSJ).

Кроме того, к концу сентября Пекин может отменить меры, принятые в конце 2016 г. для ограничения инвестиций китайских компаний за рубеж, пишет WSJ со ссылкой на официальных лиц. Они будут заменены на официальные инструкции, обнародованные в августе Госсоветом КНР. Новые рекомендации будут приветствовать поглощение иностранных компаний в таких важных секторах, как технологии, но препятствовать инвестициям в недвижимость, спорт и индустрию развлечений. «На фоне улучшения ситуации на валютном рынке есть смысл отменить некоторые из тех временных мер», – говорит один из принимающих решения чиновников (цитата по WSJ).

В 2016 г. курс юаня опустился на рекордные 6,5%, но с начала этого года вырос уже на 6,9%. Кроме того, валютные резервы Китая растут уже семь месяцев подряд и в августе достигли $3,09 трлн, после того как в январе сократились до минимума с 2011 г. Отчасти это связано с ослаблением американской валюты. На прошлой неделе индекс доллара (его курс к корзине основных мировых валют) опустился до самого низкого уровня с января 2015 г. Но быстрое укрепление юаня в последнее время, более чем на 4% за пять недель, заставило инвесторов предполагать, что власти могут попытаться по меньшей мере замедлить его, пишет Financial Times (FT).

Сильного ослабления юаня после последних мер властей инвесторы не ждут. Энди Ротман, инвестиционный стратег Matthews Asia, напоминает, что стратегия Пекина заключается в сохранении относительно стабильного курса юаня к корзине валют, пишет WSJ. «В данный момент влияние рынка довольно велико, но оно не изменит основной валютный тренд, – приводит FT слова трейдера одного из китайских банков в Шанхае. – Профицит торгового баланса сохраняется, а отток капитала удалось остановить».

Недавнее укрепление юаня стало мешать китайским экспортерам. Согласно таможенным данным, в августе экспорт увеличился на 5,5% в годовом выражении по сравнению с 7,2% в июле и 11,3% в июне. Опрошенные WSJ экономисты ждали, что в августе экспорт вырастет на 6%. Тем не менее некоторые из них все равно считают темпы его роста вполне приличными. «Хотя данные по экспорту и оказались ниже ожидаемых, они показывают, что внешний спрос в этом году довольно высок благодаря восстановлению мировой экономики», – говорит экономист Standard Chartered Дин Шуан. По его мнению, в ближайшие месяцы экспорт продолжит стимулировать китайскую экономику.