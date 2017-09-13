Правительство внесет проект бюджета в Госдуму 29 сентября

Правительство внесет проект федерального бюджета на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. в Госдуму 29 сентября, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Сейчас проект бюджета уже практически подготовлен, ключевые параметры были подтверждены вчера на заседании комиссии по бюджетным проектировкам. Недавно мы также собирались и обсуждали некоторые моменты менее формально. И, как просили коллеги из Госдумы, 29 сентября документ будет внесен в Госдуму», - сказал он на встрече с руководством Госдумы и партии «Единая Россия» по вопросу подготовки проекта бюджета.

Бюджет это всегда баланс между желанием инвестировать как можно больше в развитие и реальными текущими экономическими возможностями, отметил премьер. «В последние годы мы совместно повышали эффективность расходов, концентрировали деньги, пусть даже и не всегда на которые рассчитывали изначально, но все-таки на создание точек роста. Такая политика в целом приносит результаты, даже несмотря на то, что наша страна продолжает жить в ситуации, связанной с ограничениями, я имею в виду и финансовые ограничения, и санкционное давление. Мы совместными усилиями смогли преодолеть спад, наша экономика стала менее зависима от внешних шоков, в первом полугодии наметился рост ВВП», - сказал Медведев.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что дефицит бюджета в 2018 г. планируется в размере 1,4% ВВП, в 2019-2020 гг. - 0,8 и 0,9% ВВП.