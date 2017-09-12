Пенсии в России не будут расти три года

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Пенсии россиян не дотянут до нынешнего уровня Артем Геодакян / ТАСС

Минэкономразвития ждет сокращения пенсий в реальном выражении, следует из внесенного в правительство макропрогноза. Достоверность данных, с которыми ознакомились «Ведомости», подтвердили два федеральных чиновника. В базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, пенсии снижаются на 0,7% в 2018 г. и по 0,6% в 2019–2020 гг.

В понедельник прогноз обсудила правительственная комиссия по бюджетным проектировкам. Премьер Дмитрий Медведев поручил уточнить его в связи с изменениями в экономике. Представитель Минэкономразвития сказал лишь, что прогноз будет опубликован после одобрения правительством.

Причина падения пенсий – отказ от их индексации работающим пенсионерам (их в России около 10 млн, по данным Росстата), объясняют чиновники, а в 2018 г. скажется и инфляция – по прогнозу, она будет выше, чем в этом году, а пенсии индексируются на величину прошлогодней инфляции (4% против 3,7%). Оставить работающих пенсионеров без индексации пенсий правительство решило в 2016 г., пообещав возместить упущенное, когда пенсионер прекратит работать. В мае 2017 г. Медведев поручил проработать возможность вернуться к индексации. Пока проект бюджета 2018–2020 гг. ее не предусматривает, говорят два чиновника и подтверждает представитель Минтруда. Он и представитель Минфина оговариваются, что бюджетный процесс не завершен.

Из-за этого из реального роста пенсий вычитается меньше 1 п. п., указывает эксперт, участвующий в обсуждении бюджета.

Не имеет смысла говорить обо всех пенсиях сразу – это «технический и не имеющий смысла показатель», настаивает чиновник, участвующий в обсуждении прогноза. Правильно, по его мнению, обсуждать два показателя: пенсию неработающих пенсионеров, а для работающих – общий доход, который состоит из пенсии и заработка. Отказ индексировать пенсии части людей действительно лишил смысла показатель средней пенсии, согласен замдиректора Института социального анализа и прогнозирования ­РАНХиГС Юрий Горлин.

Нельзя отказываться от показателя реальных пенсий только из-за того, что правительство приняло решение, которое искажает общую картину, спорит директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова: «Если речь идет о пенсиях, при чем тут другие доходы?» Это больше похоже на желание показать, что уровень пенсионного обеспечения лучше, чем на самом деле, заключает она.

Зарплата работающих пенсионеров растет вместе с рынком труда, продолжает чиновник, пенсия же не индексируется, но все же немного увеличивается (примерно на 1%) из-за пересчета баллов (они доначисляются, так как человек дольше работает). При перерасчете пенсия может вырасти на 230–240 руб., оценил Горлин. В реальном выражении доход снижается у минимального числа пенсионеров, говорит чиновник.

Пенсии неработающих пенсионеров сокращаются в прогнозе в 2018 г. (на 0,1% в реальном выражении) из-за более высокой, чем в 2017 г., инфляции, в следующие два года они не меняются. А общий доход работающих пенсионеров в реальном выражении увеличится в 2018 г. на 1,8%, в 2019–2020 гг. – на 0,1 и 0,3%, приводит чиновник расчеты Минэкономразвития. Эти цифры не учитывают ступенчатую накопленную индексацию, когда человек перестанет работать и выйдет на пенсию, уточнят он. Реальные доходы всего населения будут расти быстрее: в 2018–2020 гг. – 2,1, 1,1 и 1,2% соответственно. В целом весь прогноз Минэкономразвития слишком оптимистичный, считает Горлин: «Это деление шкуры неубитого медведя, мама и папа которого еще даже не познакомились».

Решение лишить работающих пенсионеров индексации было непродуманным и несправедливым, говорит Горлин, к тому же подразумевалось, что сэкономленные деньги пойдут на повышение пенсий остальным пенсионерам, но этого не происходит. В долгосрочной перспективе пострадают низкооплачиваемые работники, предупреждает директор НИФИ Минфина Владимир Назаров, они будут уходить в тень или просто на пенсию. По данным Росстата, на долю заработка приходится треть дохода среднестатистической семьи, состоящей только из пенсионеров. 74% работающих пенсионеров среди причин, побуждающих работать, указали нехватку денег на потребление. От индексации работающим пенсионерам, видимо, нужно уходить, для них пенсия – альтернативный источник, считает директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова, хотя в первые годы такой переход действительно болезненный и чреват рисками, в том числе уходом в тень.

При темпах роста экономики ниже 1,5% пенсия неработающих пенсионеров не будет расти, отмечает Назаров, а трансфер Пенсионному фонду из федерального бюджета будет увеличиваться. За 10 лет соотношение средней пенсии к средней зарплате выросло с 25,6 до 35,2% в 2016 г. Из прогноза Минэкономразвития следует, что отношение пенсий к зарплате будет снижаться, предупреждает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон, от ускорения экономики огромная часть населения ничего не выиграет.