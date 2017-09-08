Систему индивидуального пенсионного капитала могут ввести после выборов президента

Решение о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будет принято после выборов президента в 2018 г. По мнению руководителя Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, механизм, предложенный ЦБ и Минфином, скорее всего будет одобрен.

«Сейчас начался предвыборный процесс, поэтому это просто отложат», - сказал Кудрин.

Он также пояснил, что если будет принято окончательное решение о замораживании или отмене обязательной накопительной части пенсии, то решение о введении пенсионного капитала будет практически безальтернативным.

«Я расцениваю на 80% вероятность того, что она будет принята. Я считаю, что обязательная система все равно нужна, правильнее. Но пока вот принято решение, что скорее всего от нее откажутся», - сказал он.