В ООН назвали суммарные потери России от санкций

Спецдокладчик ООН Идрис Джазаири сегодня назвал потери от антироссийских санкций стран, которые их ввели, и России.

Российская экономика с 2014 г., когда после присоединения Крыма и ухудшения ситуации на востоке Украины началось введение санкций, потеряла вследствие их воздействия $55 млрд, говорится в докладе, посвященном воздействию санкций в отношении Москвы и ответных мер, принятых Россией.

В докладе отмечается, что санкции в отношении России стоят странам, которые их ввели, по $3,2 млрд ежемесячно, причем основное бремя потерь ложится на страны ЕС.

Джазаири считает, что спустя три года после введения ограничительных мер в отношении России необходима оценка их эффективности. «Я рекомендую сделать это незамедлительно», - заявил он в докладе.

По мнению Джазаири, ограничительные меры необходимо начать постепенно снимать, при этом, прежде всего, отменять те санкции, которые затрагивают население.