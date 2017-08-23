Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4391 от 23.08.2017 под заголовком: Цифра недели: 87,5%

Плюс-минус Крым

Как присоединение полуострова ухудшило демографическую ситуацию в России

Главное демографическое событие для российской официальной статистики – присоединение Крыма: два с лишним миллиона человек! Миграция, которая, по данным Росстата, теперь компенсирует всего 87,5% убыли населения, справилась бы с этой задачей только за восемь лет – в Россию приезжает 250 000–270 000 мигрантов в год.

Но может быть и другая демографическая оценка присоединения Крыма. Последствием его, по моему мнению, стало сепаратистское движение в Донбассе, а их общим следствием – западные санкции, которые еще наложились на структурные экономические проблемы России и вызвали длинный и беспросветный кризис. Статистика говорит, что теперь кризис преодолен и начался рост; обыватели же чувствуют иное, а для демографии, т. е. для будущего страны, самочувствие обывателей гораздо важнее любой статистики.

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