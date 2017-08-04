От редакции
Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: От редакции: Заглянуть в яму

Заглянуть в демографическую яму

Почему в России снова фиксируется естественная убыль населения

На июльской встрече президента с одаренными детьми в лагере «Сириус» школьник из Калининграда Егор Зайцев спросил президента Владимира Путина, когда Россия выберется из списка стран с естественной убылью населения. Это не так, России нет в этом списке, вас обманывают, это не соответствует действительности, успокаивал Путин Зайцева. Но президент ошибся.

В первой половине 2017 г. на смену кратковременному росту рождаемости и естественному приросту в 2013–2015 гг., которыми так гордились первые лица страны, пришел период демографического спада, который может продлиться до 2021–2024 гг., полагают участники круглого стола по демографии, проведенного на этой неделе «Российской газетой». В 2017 г., по данным Росстата, за первое полугодие по сравнению с тем же периодом 2016 г. число родившихся уменьшилось на 11,6%, с 928 377 до 821 028, а естественная убыль выросла в 3,7 раза – с 32 192 до 119 334. В отличие от 2016 г. убыль не была компенсирована миграционным приростом: за январь – май 2017 г. он составил 80 720 человек, а естественная убыль населения за те же пять месяцев – 111 800 человек. Спад – это тенденция еще прошлого года, когда Росстат зафиксировал пусть и минимальную, но все-таки убыль – минус 2286 человек.

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