В правительстве спорят, как стимулировать рождаемость Е. Разумный / Ведомости

В связи с падением рождаемости социальный блок правительства предлагает пакет мер по ее стимулированию, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Необходимо сохранить действующие меры и выработать новые, подтвердил пресс-секретарь социального вице-премьера Ольги Голодец.

После беби-бума 2000 г. – пик пришелся на 2014 г. – рождаемость начала падать. По данным Росстата, в I квартале 2017 г. рождаемость упала на 10,1% в годовом сравнении, естественная убыль населения – 76 100 человек против 34 700 годом ранее (см. график).

Минтруд прислал в Минфин большой список мер, две – основные и требуют больших бюджетных вливаний, говорят чиновники. Совещание по демографии и стимулированию рождаемости у президента намечено на четверг, рассказывают они и подтверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Минтруд предлагает продолжить выплачивать материнский капитал до 2023 г., говорил министр Максим Топилин. Программа была запущена с 2007 г. и пока действует до конца 2018 г. (см. врез). Это около 400 млрд руб. в год – половина расходов государства на поддержку материнства. Также было поручение премьера Дмитрия Медведева о дополнительном поощрении женщин, родивших второго ребенка до 30 лет. Против одновременного продления материнского капитала до 2023 г. и нового поощрения возражает Минфин, рассказывает один из чиновников: «Автоматическое продление программы материнского капитала скорее дестимулирует рожать двух детей, поскольку до ее окончания остается еще несколько лет». И дело не только в значительных долгосрочных обязательствах бюджета, Минфину, как обычно, не нравится отсутствие адресности и критериев нуждаемости, добавляет он.

Минфин (его представитель отказался от комментариев) предлагает альтернативу, рассказывают два чиновника: продлить выплату материнского капитала до 2019 г., а затем переформатировать программу. Министерство, по их словам, выдвигает два условия. Платить материнский капитал только в регионах, где рождаемость находится ниже средней по России, а также в регионах с естественной миграционной убылью населения. И только тем семьям, чьи доходы после рождения второго ребенка падают ниже 2,5 прожиточного минимума. Сэкономленные деньги Минфин готов направить, например, на другие меры стимулирования рождаемости, в том числе на новые адресные выплаты и пособия.

Еще одна идея соцблока – значительно увеличить пособие по уходу за ребенком женщинам, которые рожают до 25 лет. Представитель Минтруда подтверждает идею стимулировать женщин не откладывать рождение первенца. Но усилится другая демографическая проблема, возражает федеральный чиновник: «Есть риск, что женщина до 25 лет не успеет получить образование, приобрести профессию – и это приведет к уходу женщин с рынка труда, что в условиях сокращения населения трудоспособного возраста еще больше обострит проблему дефицита работников». Вряд ли мера приведет к взрыву рождаемости, сомневается директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева: «Это глобальный тренд: женщина ориентирована на карьеру». Оно «все равно будет копеечным», убежден замдиректора Института мировой экономики и международных отношений им. Примакова Евгений Гонтмахер: «Речь идет о прибавке в 200–500 руб.».

Чиновники финансово-экономического блока солидарны: нужно понять причины снижения рождаемости, прежде чем ее стимулировать. Падение рождаемости связано с демографическими волнами, говорит один из них: беби-бум 2000-х связан с беби-бумом 80-х, теперь в детородный период вступают дети 90-х – в это десятилетие был провал рождаемости. Падение рождаемости может быть связано и с ростом бедности, полагает другой федеральный чиновник: и тогда, возможно, нужно бороться с бедностью, а не стимулировать бедных рожать.

Реальные доходы населения падают четвертый год почти непрерывно, за два года кризиса к началу 2017 г. сократились на 12%, оценивали эксперты Института соцполитики ВШЭ. За первые четыре месяца 2017 г. – на 2,2%. За 2014–2016 гг. доля бедных возросла до 13,5% населения. Еще важнее для рождаемости уровень субъективной бедности, замечает федеральный чиновник. В среднем за 2016 г. 40% населения испытывали проблемы с покупкой еды или одежды. Чтобы рожать, люди должны поверить в будущее, рассуждает чиновник.

Чем помогает государство Семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (и последующие дети), могут рассчитывать на материнский капитал, сейчас это 453 026 руб. Получить выплату можно лишь однажды.

Больше всего людям мешают заводить детей материальные трудности и неуверенность в завтрашнем дне, показал опрос Росстата, проведенный в I квартале (почти половина респондентов). На жилищные трудности ссылались чуть больше трети опрошенных. На четвертом месте в списке препятствий – женщинам не хватает мужчин, а мужчинам – работы.

Принято считать, что за 10 лет материнский капитал доказал свою эффективность, но программа действовала на фоне экономического роста, социальной стабильности, благоприятной демографической ситуации, перечисляет Малева. Сейчас же доходы населения падают, социальная стабильность сменилась напряжением, численность матерей в репродуктивном возрасте «непристойно низкая», указывает она: «Это та демографическая яма, которая сложилась в 1990-х гг.». Чтобы выросла рождаемость, люди должны снова увидеть хорошие перспективы, а это зависит от общей политики государства, согласен Гонтмахер.

По его словам, подавляющее большинство семей, получивших сертификат на материнский капитал, пока деньги не потратило. Из трех возможных целей – образование для ребенка, улучшение жилищных условий или пополнение накопительной части пенсии матери – чаще всего деньги тратят на жилье, но далеко не каждая семья в этом нуждается или ей хватит этих денег, рассказывает он, небольшую сумму можно взять наличными и многие этим пользуются.

Поддержать рождаемость могло бы, как и во всем мире, развитие сервисов для семей с детьми, возможностей родовспоможения, строительство детских садов, яслей, развитие рынка услуг нянь, советует Малева. Например, во Франции и Швеции либерализовали трудовое законодательство, ввели дополнительные отпуска, стимулировали развитие сети дошкольных учреждений, продолжает она.